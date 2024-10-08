Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, которые перед передачей будут оснащены новым оборудованием. Модернизированные самолеты будут готовы к отправке в первой половине 2025 года. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Sud Ouest.

По его словам, операция по модернизации проводятся на базе Казо в Жиронде.

«Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса „воздух-земля“. И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нанси», — отметил министр.

Mirage 2000 — это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Разработанный компанией Dassault в 1970-х годах, этот самолет стал одним из самых успешных проектов в истории французской авиационной промышленности.

Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач: от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.

Mirage 2000 был создан как ответ на появление новых поколений советских истребителей. Его первый полет состоялся в 1978 году, а серийное производство началось в начале 1980-х. С тех пор Mirage 2000 принимал участие в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность и надежность.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение передать Украине современные многоцелевые истребители Mirage 2000 летом 2024 года. Хотя точные детали поставки пока не разглашаются, Воздушные силы Украины выражают уверенность в том, что эти самолеты существенно усилят их боевые возможности.

Напомним, Нидерланды передали Украине свои F-16.