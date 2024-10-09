Сатоши Накамото провёл "атаку 51%" на BTC?

Недавние исследования указывают на то, что Сатоши Накамото, возможно осуществил атаку 51% на сеть BTC (Биткойн) в первый год ее существования.

Анализируя ранние блоки и транзакции, эксперты обнаружили подозрительные паттерны, которые могут свидетельствовать о контроле над большей частью хешрейта сети.

Скорее всего Сатоши Накамото делал это, чтобы провести стресс-тест сети и проверить ее надежность.