Ким Чен Ын рапортовал о строительстве военной сверхдержавы

КНДР ускорит шаги по собственному превращению в военную сверхдержаву и серьезную ядерную силу. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство северной Кореи.

По его словам, на Корейском полуострове наблюдается «нарушение стратегического баланса», что «может привести к войне».

«Политика КНДР, направленная на владение физическими средствами, позволяющими сдерживать противника и контролировать ситуацию. Наши шаги к военной сверхдержаве ядерного государства станут еще быстрее», — заявил лидер КНДР.

При этом он отметил, что не исключает применения ядерного оружия. И добавил, что к этому может побуждать «дружба между США и Южной Кореей».

«Нам противостоит крупнейшее ядерное государство мира, и им пытаются манипулировать самые гнусные муртады», — сказал он.

Пхеньян десятилетиями занимается программой по созданию ядерного оружия. Недавно в КНДР провели, по меньшей мере, 6 подземных испытаний этого оружия.

Напомним, КНДР может направить своих солдат на войну против Украины.