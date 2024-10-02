Город или деревня? Ученые рассказали, где дольше живут мужчины

Эксперты из Центра политики и экономики здравоохранения имени Шеффера в США выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты узнали, что между продолжительностью жизни мужчин, проживающих в городах и деревнях, существует большой разрыв.

В ходе работы исследователи проанализировали здоровья американцев в возрасте 60 лет в период 2014-2020-х годов, после чего сравнили ее с когортой аналогичного возраста в 1994-2000-х годах.

В итоге оказалось, что 60-летние сельские мужчины живут в среднем на два года меньше городских соотечественников.

Добавляется, около двух десятилетий назад разрыв в продолжительности жизни был в три раза меньше.

Также было установлено, что у жителей деревень и сел количество так называемых здоровых лет (проведенных без хронических заболеваний) также было снижено.

Дело в том, что в сельской местности чаще, чем в городах, не хватает медицинских работников.

Сказано, что молодые жители стремятся переезжать в города, что ещё больше сокращает число потенциальных медиков.

Говорится, что в сельской местности были зафиксированы более высокие показатели ожирения, сердечнососудистых заболеваний.

Резюмируется, что проживающие в деревнях мужчины чаще курят, что, в свою очередь, вредит здоровью.

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