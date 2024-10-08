Украина окажется между двумя циклонами, — синоптик

Украина 8 октября окажется между двумя циклонами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Циклон, который обуславливал 7 октября дожди во многих областях, сегодня уйдет за пределы Украины. Страна окажется между двумя циклоническими системами — на северо-востоке циклон Finny и циклоническая область с центром Gerda над Великобританией. И будет находиться под влиянием сухого антициклона, который расположился над Черным морем», — отметила она.

Потому, по словам Диденко, в Украине осадков не предполагается.

Температура воздуха будет +17...+22 градусов, на юге до +22...+25 градусов, немного свежее в северных областях, +12...+18 градусов.

В Киеве 8 октября ожидается погода без осадков с температурой воздуха +16...+18 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют потепление в Украине.