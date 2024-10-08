ЕС утвердил новый режим санкций против России

Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций против дестабилизирующих действий России за границей. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Эти новые рамки позволят ЕС преследовать физических и юридических лиц, участвующих в действиях и политике правительства РФ, подрывающих фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Новые меры будут нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки, манипуляции с миграционными потоками и другие дестабилизирующие действия.

Санкции включают в себя замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Кроме того, физлицам из списка будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Решение принято на основе предложения Верховного представителя иностранных дел Жозепа Борреля и является ответом на растущие гибридные операции России в Европе.

«Сегодняшнее решение, основанное на предложении верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, является частью ответа ЕС на продолжающуюся кампанию гибридной деятельности России, которая недавно усилилась благодаря новым операциям на европейской территории», — говорится в сообщении.

Напомним, власти Евросоюза решили ввести новый режим санкций против России.