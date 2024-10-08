КНДР может направить своих солдат на войну против Украины, — Минобороны Южной Кореи

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может отправить своих военных в Украину в поддержку Российской Федерации (РФ). Возможность такого развития сценария является очень вероятной. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, которого цитирует The Korea Times.

Во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях, министр напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания (отправки войск в Украину) является очень вероятной», — заявил министр.

В частности, он добавил, что недавнее сообщение о погибших военных КНДР на временно оккупированных территориях Украины также, вероятно, «правдиво».

Комментируя заявление министра обороны, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что КНДР уже отправила в Украину ограниченное количество своих военных, преимущественно инженеров, которые осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия российскими террористами.

«Некоторые уже погибли. Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Киму», — добавил Коваленко.

Напомним, Северная Корея пригрозила НАТО «трагическими последствиями» из-за осуждения сотрудничества с Россией.