Нобелевская премия-2024: объявлены лауреаты по медицине и физиологии

В понедельник, 7 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии. Ими стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Таким образом, в этом году Нобелевская премия присуждена двум ученым за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов. Сохраняемую в наших хромосомах информацию можно сравнить с инструкцией для всех клеток нашего тела. Каждая клетка содержит одинаковые хромосомы, поэтому содержит точно такой же набор генов и точно такой же набор инструкций.

Однако разные типы клеток, такие как мышечные и нервные клетки, имеют очень разные характеристики. Возникает вопрос о том, как именно возникают эти отличия. Ответ заключается в генной регуляции, позволяющей каждой клетке выбирать только соответствующие инструкции. Это гарантирует, что в каждом типе клеток активен только верный набор генов.

Виктор Амброс и Гэри Равкан интересовались тем, как развиваются разные типы клеток. Они нашли микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, играющих решающую роль в регуляции генов.

Их новаторское открытие обнаружило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК.

Открытие ученых показало совершенно новое измерение регуляции генов. МикроРНК оказались фундаментально важными для развития и функционирования организмов.

Нобелевская премия по физиологии и медицине является высшей наградой за научные достижения в этой области, которую ежегодно присуждает Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Напомним, в прошлом году нобелевскими лауреатами по физиологии и медицине стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за их открытие по модификациям нуклеотидных основ, позволивших разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.