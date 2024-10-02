Ирландцы поведали о жутком вреде газировки и соков

Эксперты из университета Голуэя в Ирландии поведали о жутком вреде газировки и соков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что регулярное употребление газированных напитков с сахаром и искусственными подсластителями повышает риска инсульта на 22%, а фруктовых соков на 37%.

В опыте участвовали около 27 тысяч человек из 27 стран, в том числе 13,5 тысяч людей, когда-то уже перенесших инсульт.

Подопытные принадлежали к разным географическим и этническим группам с разным исходным риском сердечнососудистых заболеваний.

Людям следовало ответить на ряд вопросов об образе жизни, рационе и физической активности. Особое внимание уделялось потреблению людьми газированных напитков и фруктовых соков.

После этого специалисты оценивали, как тот или иной продукт влиял на вероятность инсульта.

В итоге оказалось, что диетическая и обычная газировка повышала риск возникновения этого опасного сосудистого события на 22%, причем вероятность резко возрастала при употреблении двух или более напитков в день.

Добавляется, что напитки на основе фруктовых соков и сами соки были связаны увеличением вероятности инсульта из-за кровотечения (внутричерепного кровоизлияния) на 37%.

В то же время, акцентируется внимание, что при употреблении двух таких напитков в день риск возрастал в три раза.

Сказано также, что в наибольшей степени вероятность инсульта из-за злоупотребления такими напитками возрастала у женщин.

Отмечается, что употребление семи и более чашек воды в день коррелировало со снижением вероятности инсульта, вызванного тромбозом. Защитные свойства также продемонстрировали зеленый и черный чай.

Резюмируется, что многие фабричные напитки изготавливаются из концентратов с большим количеством добавленного сахара и консервантов, а данные ингредиенты могут оказывать негативное влияние на здоровье.

Ранее стала известна разница между мужским и женским алкоголизмом.