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Фото-Новости > В Самарской области взорвали железнодорожный мост

В Самарской области взорвали железнодорожный мост

Агата Кловская
04.03.24 09:47
39
В Самарской области взорвали железнодорожный мост

Взрыв раздался в понедельник утром, 4 марта, в Самарской области России. В результате этого были повреждены опоры железнодорожного моста. Об этом заявили российские провластные Telegram-каналы Mash и Baza.

«Железнодорожный мост через реку Чапаевка поврежден в Самарской области. Предварительно, там взорвали опоры», — отмечает Mash.

По его информации, поезда остановились на перегоне Звезда — Чапаевск, на месте работают оперслужбы и саперы.

«В настоящее время территория оцеплена. Предварительно, на мосту было заложено самодельное взрывное устройство», — добавляет Baza.

Повреждение получили металлоконструкции моста, а также ограждения. При этом бетонная опора предварительно не повреждена.

 

В ГУР сообщили, что Главное управление разведки вывело из строя железнодорожный мост в Самарской области. Сейчас движение по переправе, которой перевозили боеприпасы, парализовано.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области», — говорится в сообщении.

Так, взрыв произошел около 6 часов 4 марта. Как отмечают разведчики, мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

«Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным», — добавили в ГУР.

Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области.

Напомним, под Киевом открыли движение по легендарному мосту через реку Ирпень.

Тэги: взрыв, мост, Самарская область

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