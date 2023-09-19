Страшная дилемма мобилизации по-украински

Страшная дилемма:

— выпускать мужчин из страны или нет,

...потому и страшная, что за ней стоит страшный вопрос:

— а сколько из них вернутся по повестке обратно?..

А за этим страшным вопросом стоит по-настоящему жуткий вопрос:

— А что же это мы за страну построили, что не уверены в том, сколько людей ее вернутся защищать?..

И вот в этом вопросе все-то и дело.