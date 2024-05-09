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Новости > Венгрия не поддержит фонд НАТО для Украины на 100 млрд евро

Венгрия не поддержит фонд НАТО для Украины на 100 млрд евро

Александр Панько
09.05.24 14:17
132
Венгрия не поддержит фонд НАТО для Украины на 100 млрд евро

Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, который предложил создать генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

«Венгрия останется в стороне от безумного плана НАТО (речь о фонде для Украины), несмотря на все давление», — отметил Сийярто.

Таким образом, он подтвердил позицию пресс-секретаря правительства Венгрии Золтана Ковача, который заявлял, что Будапешт не поддержит никаких предложений НАТО, которые якобы «могут приблизить Альянс к войне или превратить его из оборонительной в наступательную коалицию».

Напомним, Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины.

Тэги: Украина, НАТО, Венгрия, Петер Сийярто

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