Венгрия не поддержит фонд НАТО для Украины на 100 млрд евро

Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, который предложил создать генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

«Венгрия останется в стороне от безумного плана НАТО (речь о фонде для Украины), несмотря на все давление», — отметил Сийярто.

Таким образом, он подтвердил позицию пресс-секретаря правительства Венгрии Золтана Ковача, который заявлял, что Будапешт не поддержит никаких предложений НАТО, которые якобы «могут приблизить Альянс к войне или превратить его из оборонительной в наступательную коалицию».

Напомним, Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины.