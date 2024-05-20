Совсем скоро США останутся без панд

Уже в 2024-м году США останутся без последних панд. Их вернут в Китай, пишет издание The Washington Post.

Сообщается о том, что зоопарк Атланты отдаст 26-летних панд и их семилетних близнецов.

Информируется, что Лун Лун и Ян Ян обитают тут с 1999-го года, когда животные прибыли в США в рамках 25-летнего кредитного соглашения.

Указывается, что с тех пор у них родилось семь детенышей, в том числе близнецы Я Лунь и Си Лунь, последние из их потомков, оставшихся в стране.

В публикации сказано, что пока что точная дата отъезда панд неизвестна.

Неясно и то, как их будут транспортировать в Китай.

При этом зоопарк уже пожертвовал более 17 миллионов долларов в поддержку сохранения больших панд.

Американцы говорят, что в дикой природе в Китае осталось менее 1,9 тысяч особей животных, большинство из которых находятся в заповедниках.

В зоопарке сказали: «Нам удалось быть их распорядителями и познакомить столько людей здесь, в США, с этим видом».

Ранее мы писали, что Китай заберет у США своих панд.