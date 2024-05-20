Премьер Эстонии рассказала, какие западные военные уже отправились в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поведала о западных военных в Украине. Ее слова цитирует издание Financial Times.

Чиновница сказала, что некоторые страны уже направили своих инструкторов в нашу страну для тренировки украинских военных.

Говорится также, что союзники по НАТО не должны опасаться, что отправка войск в Украину для тренировки наших солдат может втянуть Альянс в войну с Россией.

Глава правительства рассказала, что «есть страны, уже тренирующие солдат на местах, и они делают это на свой страх и риск».

Сообщается: «Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то отправившие своих людей скажут: «Это статья 5. Давайте бомбить Россию». Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют за собой основания».

В то же время, она проинформировала, что в Эстонии для отправки инструкторов в нашу страну необходимо одобрение парламента.

Кая Каллас подчеркнула: «Это открытая публичная дискуссия, но я думаю, что мы не должны сейчас ничего исключать».

Премьер уточняет, что не видит риска прямого конфликта с Россией, если союзники будут помогать Киеву тренировать украинских солдат на территории нашей страны.

Резюмируется: «Российская пропаганда только и делает, что говорит о войне с НАТО, поэтому им не нужен повод для этого. Что бы мы ни делали со своей стороны. Если они захотят напасть, они нападут».

Ранее мы писали, что в НАТО близки к отправке войск в Украину.