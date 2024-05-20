Тайсон Фьюри нашел виновных в своем поражении от Александра Усика

Тайсон Фьюри назвал виновных в своем поражении от Александра Усика. По словам бывшего чемпиона мира, таковыми следует считать его команду.

Британец рассказал, что все в его углу были уверены, что он побеждает перед 12-м раундом, а потому Фьюри даже не попытался рискнуть.

«Я не судья и не могу судить бой, пока я его провожу. Если бы они сказали мне перед последним раундом, что я проиграю, я пошел бы и попытался завершить бой, но все в углу считали, что мы побеждаем. Все, что мне нужно было делать, это продолжать боксировать и делать то, что я делаю, и я делал это. Я не собираюсь плакать из-за этого, у меня было много побед», — приводит слова Фьюри Ringnews24.

Напомним, Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.