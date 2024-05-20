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Новости > В Минобороны рассказали, сколько времени действителен вывод ВВК

В Минобороны рассказали, сколько времени действителен вывод ВВК

Агата Кловская
20.05.24 14:19
157
В Минобороны рассказали, сколько времени действителен вывод ВВК

Выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны пять лет. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала КИЕВ24 live.

«На данный момент действует норма, когда ВВК действительно в течение пяти лет», — сказал он.

При этом спикер Минобороны не исключил, что из-за военного положения будут изменения, согласно которым «каждый год нужно будет проходить ВВК».

Напомним, в Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью.

Тэги: Министерство обороны Украины, ВЛК

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