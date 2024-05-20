Россия могла потерять последнего носителя «Калибров» в Крыму, — ВСУ

Российские агрессоры могли потерять в Крыму последнего надводного носителя крылатых ракет — корабль «Циклон». Об этом сказал руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

«Был поражен, пожалуй, весь личный состав. Они очень поражены сейчас. Остаток информации сейчас мы верифицируем, но, конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последнего носителя крылатых ракет», — сказал Плетенчук.

В то же время, он напомнил, что необходимо подождать официального подтверждения информации.

Ранее в соцсетях появилась информация, что украинские военные потопили корабль ВМФ России «Циклон», являющийся носителем Калибров. Он якобы получил удар двумя ракетами ATACMS.

Напомним, стало известно, какой ущерб российскому флоту нанесли дроны Magura V5.