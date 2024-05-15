Швеция может рассмотреть отправку войск в Украину, но при одном условии

Швеция допускает рассмотрение отправки войск в Украину, если такое предложение появится на уровне стран-членов НАТО. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает Breaking Defense.

Он напомнил, что у стран, которые собрались в начале года на саммите в Париже, не было единой позиции насчет вопроса отправки войск в Украину.

«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть», — подчеркнул министр.

Напомним, стало известно о плане НАТО по отправке войск в Украину.