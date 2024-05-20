В Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае

Британия за три недели мая передала Украине уже 80 ракет для противовоздушной обороны, а еще 20 должны поступить до конца месяца. Также украинские войска получили боеприпасы и бронетехнику. Об этом сообщил министр обороны Британии Грант Шаппс в соцсети X.
«Мир не может ждать, Украина нуждается, чтобы мы активизировались, чтобы у них было все необходимое, чтобы оттеснить Путина. Это именно то, что Британия сделала сегодня», — подчеркнул британский министр в своей публикации.
В то же время, он опубликовал полный отчет о том, что Британия передала Украине в мае:
— 80 ракет к ПВО (еще 20 поступят к концу мая);
— более 20 систем разминирования;
— более 30 паллет запчастей и противоминного оборудования;
— дроны-разведчики большого радиуса действия;
— 1 млн патронов к стрелковому оружию;
— 4000 единиц военной одежды;
— 20 бронемашин-амфибий Viking.
Напомним, Украина будет получать оружие от США каждую неделю.