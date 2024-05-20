Усик стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории

Александр Усик получил очередное признание после своей победы над Тайсоном Фьюри. Напомним, украинский боксер одолел британца в 12-раундовом поединке, который проходил в Саудовской Аравии.
Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в сверхтяжелом дивизионе.
После этого боя авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Лидерство в нем издание отдало украинскому боксеру, сместившему на второе место Наоя Иноуэ из Японии, недавно защитившему титул абсолютного чемпиона во втором самом легком весе в бою с Луисом Нери.
Третье место занял американец Теренс Кроуфорд, который 3 августа в Лос-Анджелесе проведет первый поединок в первом среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана.
Рейтинг P4P от The Ring:
1. Александр Усик;
2. Наоя Инуэ;
3. Теренс Кроуфорд;
4. Сауль Альварес;
5. Артур Бетербиев;
6. Дмитрий Бивол;
7. Эррол Спенс;
8. Джервонта Дэвис;
9. Джесси Родригес;
10. Дзунто Накатани.
Напомним, Тайсон Фьюри нашел виновных в своем поражении от Александра Усика.