Усик стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории

Александр Усик получил очередное признание после своей победы над Тайсоном Фьюри. Напомним, украинский боксер одолел британца в 12-раундовом поединке, который проходил в Саудовской Аравии.

Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в сверхтяжелом дивизионе.

После этого боя авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Лидерство в нем издание отдало украинскому боксеру, сместившему на второе место Наоя Иноуэ из Японии, недавно защитившему титул абсолютного чемпиона во втором самом легком весе в бою с Луисом Нери.

Третье место занял американец Теренс Кроуфорд, который 3 августа в Лос-Анджелесе проведет первый поединок в первом среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Рейтинг P4P от The Ring:

1. Александр Усик;

2. Наоя Инуэ;

3. Теренс Кроуфорд;

4. Сауль Альварес;

5. Артур Бетербиев;

6. Дмитрий Бивол;

7. Эррол Спенс;

8. Джервонта Дэвис;

9. Джесси Родригес;

10. Дзунто Накатани.

Напомним, Тайсон Фьюри нашел виновных в своем поражении от Александра Усика.