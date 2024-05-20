Папа Римский призвал остановить войну во всем мире

Папа Римский Франциск сделал очередное громкое заявление. Его слова цитирует CBS News.

Он обратился с посланием ко всем воюющим странам и призвал их остановить войны.

Было сказано: «Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война».

Глава католиков напомнил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня в Секторе Газа.

Папа Римский добавил: «Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: пожалуйста, остановитесь, ведите переговоры».

Ранее Папа Римский сделал новое заявление по поводу войны в Украине.