В Британии оценили шансы Украины отразить навалу РФ на Харьковщине

Министр обороны Британии Грант Шаппс уверен, что Украина сможет отразить российское наступление в Харьковской области. Об этом сообщает Sky News.

По мнению британского министра, следующие несколько недель на фронте будут «сложными». По словам Шаппса, этого российского наступления в Харьковской области могло не быть, если бы западные союзники не задерживали поставки военной помощи в Украину.

«Очевидно, Конгресс США действовал медленно по этому вопросу, и это привело к перерыву, в котором, например, Путин пытался зайти в Харьков», — сказал он.

Напомним, в Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае.