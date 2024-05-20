Франция может разрешить Украине бить по территории РФ

Глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять табу на удары Украины французским оружием по территории России, сообщает Le Figaro.

Как отмечает Le Figaro, Бурланж написал письмо французскому руководству, в котором призвал отказаться от «сдержанности и принять решение» по примеру Британии, которая позволила украинским войскам бить ее оружием по территории России.

«Время, кажется, наступило... Право на самооборону исключает право на убежище на территории агрессора», — подчеркнул он, добавив, что изменение доктрины будет полностью законным, ведь положит конец асимметрии между агрессором и жертвой.

В то же время Бурланж подчеркнул, что ни Франция, ни другие западные партнеры Украины не желают вступать в войну с РФ.

«Поэтому речь не о том, чтобы они вмешались в театр военных действий, а о том, чтобы снять неоправданное табу», — написал он в своем письме.

Напомним, Британия разрешила Украине бить своим оружием по целям внутри России.