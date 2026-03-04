Все разделы

Израиль уничтожил секретный ядерный объект Ирана

Израиль уничтожил секретный ядерный объект Ирана

Александр Панько
04.03.26 11:44
79
Израиль уничтожил секретный ядерный объект Ирана

Армия Израиля нанесла точный удар по тайному подземному комплексу «Минзадехеи», где группа иранских ученых работала над созданием ядерного оружия. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин, сообщает The Times of Israel.

Как рассказал Дефрин, уничтоженный объект располагался на окраине Тегерана и был частично врыт в землю для защиты от воздушных атак. На базе «Минзадехеи» группа иранских специалистов тайно развивала технологии, необходимые для изготовления ядерных боеголовок.

В ЦАХАЛ отметили, что разведка Израиля отслеживала перемещение иранских ученых-ядерщиков. Это позволило точно определить их новое место работы и нанести разрушительный удар по комплексу.

В Армии обороны Израиля обратили внимание, что после «12-дневной войны» в июне 2025 года, когда иранская ядерная инфраструктура уже подвергалась серьезным атакам, Тегеран не остановил свою военную программу.

Напомним, 28 февраля ситуация на Ближнем Востоке обострилась после превентивного удара Израиля и США по территории Ирана. Операция стала ответом на окончательный крах ядерных переговоров 26 февраля и отказ Тегерана от уступок.

В атаке было задействовано около 200 израильских истребителей, поразивших более 500 целей, включая объекты ПВО, ракетные установки и правительственные резиденции в Тегеране, Исфахане и других городах.

В результате атаки Израилю и США удалось ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

