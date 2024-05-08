Сегодня отключения света возможны по всей стране, — Укрэнерго

В Украине могут быть введены графики отключения света. Самая сложная ситуация ожидается в энергосистеме с 18.00. Об этом сообщает Укрэнерго.

«Сегодня вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям», — говорится в сообщении.

Указано, что информация о том, как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет опубликована на официальных страницах местных облэнерго.

«Причина — дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами. Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18.00 до 23.00», — отметили в Укрэнерго.

Энергетики предпринимают все доступные меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы.

Напомним, в Минэнерго рассказали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине.