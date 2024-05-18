Как определить, что женщина психопат?

Ученые выяснили, какой признак указывает на наличие психических расстройств у женщин. Появилось соответствующее исследование Университета Нью-Мексико.

Изучая видеоинтервью с 213 женщинами-заключенными в США, исследователи пришли к выводу, что те, кто демонстрировали неподвижность или минимальные движения головой во время разговора, имели высокие «психопатические черты».

Эти черты включают:

— манипулирование,

— патологическую ложь,

— безразличие к чувствам других,

— отсутствие раскаяния,

— импульсивность,

— безответственность,

— склонность к преступной деятельности.