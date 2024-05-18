Binance в Нигерии: суд в отказал топ-менеджеру криптобиржи в выходе под залог

17 мая Федеральный высокий суд Абуджи отклонил ходатайство об освобождении под залог вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна.

Binance Holdings Limited, Гамбаряна и Надима Анджарваллу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и использовании биржи для отмывания почти $21,6 млрд. От Binance потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance грозит штраф в размере $10 млрд.

Ранее с призывом выпустить Гамбаряна к властям Нигерии обратился CEO Binance Ричард Тенг. Он назвал арест топ-менеджера рычагом давления на биржу, а также сообщил о попытке вымогательства со стороны «неизвестных лиц».

Правительство страны опровергло обвинения во взяточничестве.

Задержанный с Гамбаряном директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла сумел сбежать из-под стражи в Кению.

Однако власти Нигерии выследили его и готовят экстрадицию.