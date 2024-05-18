NOT для Павла Дурова: владельцу Телеграм пожертвовали 1 млрд игровой монеты

Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что пользователи отравили 1 030 383 291 362 NOT ($6,8 млн на момент транзакции) основателю Telegram Павлу Дурову. Такая возможность была предусмотрена во внутриигровом интерфейсе до момента завершения фазы майнинга.

В Notcoin объяснили пожертвование желанием отблагодарить разработчиков мессенджера за их работу и предоставленные возможности для развития.

Павел Дуров заявил, что намерен ходлить полученные NOT, пока их цена не вырастет до $680 млн, после чего купит на них дополнительные серверы для Telegram.

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