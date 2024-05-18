Виталий Кропачев: угольный олигарх разворовывал государственные шахты, - СМИ

Олигарха Виталия Кропачева, которому принадлежат многочисленные активы в угольном, газовом, энергетическом и медийном бизнесе, задержали правоохранители. Об этом пишет ОРД со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Операцию по задержанию провели специалисты Департамента по стратегическим расследованиям Национальной полиции, Государственного бюро расследований и Офис генпрокурора. По версии следствия, через свое предприятие и должностных лиц Министерства энергетики и Государственной налоговой службы Кропачев нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.

Кто такой Виталий Кропачев?

Виталий Кропачев получил популярность во времена Петра Порошенко, получив контроль над рядом угольных предприятий. Его тогда называли «смотрящим» от Банковой на угольном рынке. Вернее, «смотрящим» от бизнес-партнера Порошенко Игоря Кононенко. Виталию Кропачеву принадлежит компания «Укрдонинвест», добывающая газ и уголь. В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса и Луганской области, а в 2017-м — шахту «Краснолиманская». Государственная добыча на «Краснолиманске» прекратилась почти сразу — в 2018 году, а спецразрешение на добычу угля на шахтном поле было предоставлено частной компании ООО «Краснолиманское», которую контролирует Виталий Кропачев. Минэнергетики указывало, что за это время добыча угля госпредприятием так и не началась, а частный инвестор не подтвердил статус выполнения взятых на себя обязательств по инвестиционным программам. Более того, ООО «Краснолиманское» Виталия Кропачева подало против государственного предприятия многомиллиардные иски.

В течение 2016-2018 годов Виталий Кропачев фактически установил контроль за государственными закупками «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское № 1». Эти предприятия закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, незаконно переплатив более 51 млн. гривен.

В 2019 году Виталий Кропачев стал вкладывать деньги в мед, чтобы превратиться из «угольного» барона в «телевизионного». С целью отбеливания репутации он купил телеканалы «Инфо 24», «ТВi» и «Погода», а в декабре 2021 года — компанию-оператора цифрового мультиплекса «Эра Продакшн».

Летом 2022 года Виталий Кропачев купил компанию «Корона Санрайс», которая владела цифровой лицензией на трансляцию «4 канала», а в 2023 году запустил телеканал Ukraine World News на основе запрещенных пророссийских помойок «112 Украина» и NewsOne.

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд объединил дела по злоупотреблениям компаний угольного олигарха Виталия Кропачева.