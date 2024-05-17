Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны

Для завершения войны нужно создать такую почву, чтобы глава кремлевского режима Владимир Путин искал выход из этой ситуации. Но сейчас у него нет дискомфорта в этом вопросе. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в пятницу, 17 мая.

«Путину не выгоден диалог со всем миром, потому что даже тот же Китай ему скажет: объясни захват территорий! Потому что Китай выступает за территориальную целостность любого государства», — заявил он.

По словам Зеленского, чтобы завершить войну, «на сегодняшний день основа должна быть для того, чтобы Путин искал также выход из этой ситуации, потому что сейчас у него нет дискомфорта».

«Потому что — куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем — не дожмем? Трибунал будет — не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И каждый день работать и продвигаться по каждому из этих направлений», — сказал он.

Президент заверил, что партнеры не толкают Украину на переговоры по завершению войны с Россией, однако, по его ощущениям, в атмосфере мира это есть.

«Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива — Саммит мира», — напомнил Зеленский.

Он подчеркнул, что результатом Саммита мира должно стать коммюнике, подписанное лидерами стран.

По мнению Зеленского, «если у нас будет серьезное количество стран и будет соответствующее коммюнике, это будет наше дипломатическое преимущество. После этого можно организовывать площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из этих пунктов. И тогда этот план давать представителям России».

«Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все другие важные вещи должны быть разработаны», — сказал глава государства.

В то же время Зеленский скептически отнесся к идее «олимпийского перемирия».

«У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а потом начать наступление. То есть, я не понимаю детали», — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский заявил, что Запад боится проигрыша России.