Bybit: французы заблокируют сайт популярной криптобиржи

Французское управление по финансовым рынкам (AMF) предупредило инвесторов о возможной блокировке сайта криптоплатформы Bybit. Кроме того, местный регулятор напомнил, что криптовалютная биржа находится в черном списке с 20 мая 2022 года за несоблюдение действующих норм.

«AMF призывает розничных инвесторов проявлять максимальную бдительность в отношении инвестиций на торговой платформе цифровых активов Bybit. Биржа не имеет права предоставлять свои услуги по торговле цифровыми активами во Франции. AMF оставляет за собой право принять юридические действия для блокировки сайта платформы», — говорится в заявлении регулятора.

Также в сообщении отмечается, что для предоставления услуг по купле/продаже, обмену и хранению цифровых активов от имени третьих лиц во Франции нужно пройти обязательную регистрацию в качестве поставщика услуг цифровых активов (DASP). По словам регулятора, регистрация позволяет «поддерживать общественный порядок, предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма, а также вводить специальные меры по защите розничных инвесторов».