Коммюнике Саммита мира поддержали 80 стран

Итоговую декларацию Глобального саммита мира в Швейцарии подписали 80 стран и четыре организации. Об этом сообщает Радио Свобода.

Среди тех, кто не поддержал коммюнике — Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее агентство Reuters опубликовало проект итогового документа Глобального саммита мира, содержащего пункты о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, восстановление безопасного доступа к украинским морским портам и обмен военнопленными.

Напомним, в ОП обнародовали коммюнике Саммита мира.