В ближайшие дни украинцев ждет весьма странная погода

В Украине снова меняется погода. Синоптики поведали, чего ждать в ближайшие дни.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем эксперты небесной канцелярии говорят о том, что ночью пятницы, 10 мая, в нашей стране будет сухо. А вот днем в Сумской и Черниговской областях местами пройдет небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, на юге северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью ожидается 1-6 тепла, на поверхности грунта заморозки от минус 5 до 0, в Сумской, Харьковской и Луганской области заморозки в воздухе от минус 3 до 0. На Закарпатье и побережье морей будет 5-10 тепла. Днем прогнозируют плюс 14-19, на юге и юго-западе 17-22 тепла, в Карпатах плюс 10-15.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Ночью 3-5 тепла, а днем плюс 16-18.

В субботу, 11 мая, в северных, днем и западных, центральных и восточных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории Украины должно быть без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Ночью тепла 5-10, днем плюс 13-18, на Закарпатье и в южной части страны 16-21 тепла.

В украинской столице послезавтра местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Ночью плюс 8-10, а днем 15-17 тепла.

Ранее стало известно, какой будет погода в Киеве до конца мая.