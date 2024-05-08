Украина вышла в финал Евровидения-2024

В шведском Мальме во вторник, 7 мая завершился первый полуфинал Евровидения-2024, где выступали представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Представительницы Украины завоевали право представлять государство в финале.
Таким образом, следующее выступление украинских певиц состоится 11 мая.
В целом по результатам голосования первого полуфинала место в гранд-финале завоевали артисты из десяти стран. Представители еще пяти стран покидают конкурс.
Так, по итогам зрительского голосования, которое проводилось сразу после трансляции всех выступлений конкурсантов, в финал прошли представители следующих стран:
Сербия |TEYA DORA — Ramonda;
Португалия |iolanda — Grito;
Словения |Raiven — Вероника;
Украина| alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»;
Литва| Silvester Belt — Luktelk;
Финляндия| Windows95man — No Rules!;
Хорватия| Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim;
Кипр| Silia Kapsis — Liar;
Ирландия| Bambie Thug — Doomsday Blue;
Люксембург | TALI — Fighter.
За бортом конкурса остались Австралия, Польша, Молдова, Азербайджан и Исландия.
Напомним, букмекеры назвали пять фаворитов Евровидения-24.