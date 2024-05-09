Рада повысила штрафы для уклонистов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент проголосовал в целом № 10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации. За — 256», — написал нардеп.

По его словам, ко второму чтению многие негативные нормы по законопроекту убрали.

Согласно сравнительной таблице, обнародованной на сайте Верховной Рады, редакция второго чтения проекта закона предусматривает, что за нарушение правил военного учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях) будут устанавливаться следующие штрафы:

— в мирное время — от 3400 до 5100 гривен;

— повторно в течение года — от 5100 до 8500 гривен;

— в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) планируется установить следующие штрафы:

— в мирное время — от 5100 до 8500 гривен для граждан; от 17000 до 25500 гривен — для должностных и юридических лиц;

— повторно в течение года — от 8500 до 11900 гривен для граждан, от 25500 до 34000 гривен — для должностных и юридических лиц;

— в особый период — от 17000 до 25500 гривен для граждан, от 34000 до 51000 гривен — для должностных и юридических лиц.

Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Напомним, в Украине сновa продлили военное положение и мобилизацию.