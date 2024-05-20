Немцы составили список токсичных продуктов

Эксперты из Федерального института оценки рисков Германии, который выполняет задачу научного консультирования по вопросам безопасности пищевой и непищевой продукции, составили список токсичных продуктов. Стало известно, что в него входит.

Так, в отчете сказано, что фасоль, помидоры, грибы и картофель содержат натуральные химические соединения, обладающие токсичными свойствами.

Специалисты провели опрос, оценивающий информированность жителей страны о токсичных веществах, естественным образом содержащихся в растительных продуктах питания.

В итоге выяснилось, что 47% респондентов знали о существовании таких веществ.

В то же время, как указывается, потенциальное присутствие загрязняющих вещества (например, тяжелых металлов и микропластика) в пище, было причиной беспокойства 60% респондентов.

Сообщается, что токсины содержатся в картофеле, грибах, помидорах, сырых бобах и фасоли.

Данные природные соединения растения выделяют, чтобы «отпугивать» насекомых и предотвращать размножение микроорганизмов на поверхности плодов и стеблей.

Поясняется, что токсичными свойствами обладают соланин (в картофеле), некоторые продукты разложения белков (в грибах), амигдалин (в некоторых ягодах) и фитогемаглютинин (в бобовых).

Ученые также узнали, информированы ли респонденты о вреде микротоксинов, образующихся в плесени на поверхности испорченных растительных продуктов. 25% участников сказали, что они удаляют заплесневелую часть, а оставшуюся употребляют в пищу. Лишь 60% респондентов сразу избавляются от заплесневелых продуктов.

Ранее медики рассказали, сколько овощей и фруктов нужно съедать в день.