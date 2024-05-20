Оказалось, что диабет опаснее для мужчин, чем для женщин

Эксперты из университета Сиднея в Австралии доказали, что диабет опаснее для мужчин, чем для женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у мужчин с сахарным диабетом первого и второго типа чаще развиваются опасные осложнения, такие как болезни сердца, почек и диабетическая ретинопатия.

Во время своего исследования ученые проанализировали записи из медицинских карт 267 357 человек старше 45 лет, проживающих в Новом Южном Уэльсе.

Указывается, что из них 25 713 страдали сахарным диабетом первого или второго типа.

Подчеркивается, что глобальная распространенность диабета среди мужчин и женщин одинакова.

Впрочем, как выяснилось, мужчины чаще сталкиваются с опасными осложнениями заболевания.

Так, как информируется, у испытуемых мужского пола с диабетом вероятность развития сердечнососудистых заболеваний составляла 44%, проблем со зрением (диабетической ретинопатии) – 57%, осложнений со стороны ног – 25%, со стороны почек – 35%.

Сообщается, что аналогичные показатели вероятности для женщин составили 31%, 61%, 18% и 25% соответственно.

Сказано, что после постановки диагноза мужчины с меньшей вероятностью меняют свои пищевые и двигательные привычки на более здоровые.

Предполагается, что женщины-диабетики более ответственно относятся к приему профилактических препаратов и прохождению медицинских осмотров для снижения риска развития осложнений заболевания.

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