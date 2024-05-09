На Черкасщине резко возросло количество случаев бешенства

С начала года в Черкасской области зафиксировано 35 случаев бешенства животных. Это больше, чем за весь 2023 год, сообщает Укринформ.

«За прошлый, 2023 год мы имели 29 случаев заболевания животных бешенством... Но за четыре месяца этого года в Черкасской области эпизоотическая ситуация значительно ухудшилась», — рассказала заместитель генерального директора ГУ Черкасский ОЦКПЗ Минздрава Наталья Выдр.

По ее словам, на сегодня на территории 20 общин зарегистрировано 35 случаев бешенства животных, среди которых 50% составляют собаки, 40% — коты, 8% — лисы и 2% — козы.

Случаи бешенства зарегистрированы в 10 общинах Черкасского района, семь — Звенигородского и три — Уманского.

После нападения животных на антирабическую помощь уже обратились 434 человека, прививка была назначена 168 лицам. Заведения здравоохранения Черкасской области обеспечены антирабической вакциной.

Напомним, в Украине собрались за 10 лет полностью победить бешенство.