Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 472 140 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 472 140 солдат

Александр Панько
03.05.24 09:39
137
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 472 140 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 3 мая.

Сообщается, что погибли уже 472 140 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 354 танка, 14 129 боевых бронированных машин, 12 102 артиллерийские системы, 1 053 РСЗО, 786 средств ПВО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 9 580 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 126 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 16 266 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 993 единицы специальной техники.

Ранее Словакия заявила, что ее военных в Украине не будет.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.05.24 15:34

Инженер БПЛА «Доля»: Дроны все больше и больше заменяют людей на поле боя

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.05.24 10:41

Зеленский дал важные поручения по оружию и энергетике

03.05.24 10:32

В ГУР сделали неожиданное заявление о возможности победить РФ на поле боя

03.05.24 09:57

Война в Украине: ситуация на фронтах на 3 мая

03.05.24 08:45

Британцы создали полезный белый хлеб

03.05.24 07:49

Словакия заявила, что ее военных в Украине не будет

03.05.24 06:42

Итальянцы сообщили о неочевидной пользе аспирина

03.05.24 05:40

Японцы испытали ну очень быстрый интернет

03.05.24 04:46

Биологи выяснили об обезьянах кое-что необычное

03.05.24 03:28

Озвучен еще один веский довод «приналечь» на овощи и фрукты

03.05.24 10:32

В ГУР сделали неожиданное заявление о возможности победить РФ на поле боя

02.05.24 14:46

Стало известно, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

02.05.24 11:47

Партизаны анонсировали сезон «бавовны» в Крыму

02.05.24 10:17

Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

02.05.24 09:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 470 870 солдат

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 14:25

В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

01.05.24 13:56

В Украине могут легализовать ЧВК

01.05.24 11:54

Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

01.05.24 10:17

Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники

26.04.24 16:27

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

26.04.24 16:31

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

26.04.24 15:33

Американцы продолжают «осваивать» Луну

26.04.24 15:58

110-летний американец раскрыл секрет своего здоровья

26.04.24 11:53

Стало известно, почему люди заедают стресс

26.04.24 12:12

Китай считает, что ситуация в Украине может ухудшиться

26.04.24 14:23

США выступили против независимости Тайваня

26.04.24 13:40

Ученые раскрыли еще одну космическую тайну

29.04.24 16:18

В Киеве мужчина вызвал полицию по весьма необычному поводу

26.04.24 15:10

Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

Фото и Видео
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.