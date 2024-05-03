Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 472 140 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 3 мая.

Сообщается, что погибли уже 472 140 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 354 танка, 14 129 боевых бронированных машин, 12 102 артиллерийские системы, 1 053 РСЗО, 786 средств ПВО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 9 580 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 126 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 16 266 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 993 единицы специальной техники.

Ранее Словакия заявила, что ее военных в Украине не будет.