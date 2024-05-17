Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по миру в Украине — с объяснением, что якобы не была учтена позиция России. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто считает, что после выхода россиян из состава Совета Европы возможность заключать мир в рамках этой платформы была упущена.

«Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец-то нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом», — считает Сийярто.

Поэтому глава МИД Венгрии наложил вето на резолюцию, которая признает формулу мира, предложенную Украиной, ведь, по его словам, должны быть приняты другие «мирные планы».

«Это недопустимо для нас. Другие тоже предлагали мирные планы, которые не хуже, чем у украинского президента. Просил добавить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я ветировал, чтобы резолюции Рады не было», — добавил он.

Напомним, Венгрия не поддержит фонд НАТО для Украины на 100 млрд евро.