Ученые узнали о деменции кое-что новое

Ученые сумели выяснить о деменции кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что специалисты использовали новую технику изучения одиночных живых клеток мозга.

Отмечается, что, измерив электрическую активность отдельных нейронов и концентрации белков в них, специалисты обнаружили новые молекулы, связанные с деменцией.

Указывается на то, что прошлые исследования продемонстрировали, что некоторые нервные клетки мозга при болезни Альцгеймера становятся сверхактивными – они посылают более сильные электрические сигналы и делают это чаще, чем здоровые.

Сейчас же эксперты разработали метод, с помощью которого можно измерить электрическую активность одной клетки – они сравнили этот показатель в здоровых и больных клетках. Также ученые оценили уровни более 2250 белков в нервных клетках.

Информируется, что около пятидесяти белков были связаны с чрезмерно активными нервными клетками при болезни Альцгеймера.

Сообщается, что некоторые из них ранее не привлекали внимания исследователей болезни Альцгеймера.

Говорится, что найденные молекулы участвуют во многих функциях нервных клеток, включая энергетический обмен и воспаление.

Ожидается теперь, что полученная информация даст возможность найти потенциальные лекарства от болезни Альцгеймера, которые будут действовать на гипервозбудимость клеток.

Резюмируется, что такой подход к изучению клеток может совершить революцию в лечении не только деменции, но и других заболеваний.

Ранее были названы питательные вещества, который поддерживают наш мозг.