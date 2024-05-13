В Минздраве объяснили, как действовать при укусе змеи

В Украине уже были зафиксированы первые случаи атаки людей змеями. Два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

«Змеи уже проснулись, поэтому будьте осторожны», — предупредили спасатели.

Они отметили, что в случае встречи со змеей не следует делать резких движений. Лучше замереть и подождать пока она отползет.

«Как правило, змея просто не видит недвижимого объекта», — подчеркнули в ГСЧС.

Если же змея все же атаковала и укусила человека, следует как можно быстрее обратиться к медикам.

«Позвоните по номеру 103 или самостоятельно отвезите пострадавшего к врачу. Ведь только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь, применить при необходимости противоядие», — призвали врачи.

В Минздраве также дали несколько советов, что делать, если транспортировка в больницу пострадавшего требует определенного времени, нужно оказать первую помощь человеку:

— обеспечьте покой и минимум движений потерпевшего;

— давайте пить много жидкости;

— освободите пораженный участок тела от одежды, обуви;

— при укусах в область конечности зафиксируйте ее с помощью импровизированной шины (доски, палки);

— по возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань;

— продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

«Ни в коем случае не нужно разрезать рану и высасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут, давать пострадавшему алкоголь», — подчеркнули медики.

Напомним, змеи снова начали кусать украинцев.