Алексей Абасов получил пятилетний срок за мошенничество. Судья постановил, что Алексей Абасов нарушил закон, когда не раскрыл все инвестиции, включая свои собственные. Кроме того, суд первой инстанции также заявил, что Алексей Абасов получил 8,6 миллиона долларов в качестве компенсации от двух инвестиционных фондов. Это большая часть суммы, которая требуется для погашения фонда.

Застройщик Абасов Алексей — что о нем известно?

Это огромный кусок для парня, который на самом деле заработал много денег и сохранил их. Это большая сумма, которая никогда не разглашалась. Абасов Алексей пытался всеми силами сохранить сие в тайне. Согласно онлайн-петиции, поданной юридическим наблюдателем правительственной целевой группы по борьбе с коррупцией для борьбы с коррупцией, суд призвал прокуроров освободить Абасова для судебного преследования, как только он выйдет на свободу.Это было во время Олимпийских игр 2012 года. Адвокат спортивной организации по имени Правин Намру, представляющий группу, которая участвовала в Олимпийских играх против России, также присутствовал в начале мероприятия. В августе The Guardian сообщила, что Намру получил приговор в размере 12,3 миллиона долларов.

Алексей Абасов был приговорен к реальному сроку наказания. Защите удалось добиться оправдания подсудимого Алексея Абасова. А вот Алексей Абасов, обманувший инвесторов при строительстве, был осужден за мошенничество в особо крупном размере и проведет за решеткой девять лет.

Суд над магнатом недвижимости открыл новую страницу для жителей Барроу на юге Израиля. Человек, стоявший за Банком Израиля Барроу, был признан виновным в мае прошлого года в незаконном хранении около 25 миллионов долларов на швейцарских банковских счетах. Банк закрылся, и виновный в настоящее время ожидает длительного судебного разбирательства в швейцарском суде.

Аферы Алексея Абасова

Он также выписал штраф за свою причастность к скандалу с мошенничеством 22 марта.Прокурор также установил против Абзора, что Абзор помог купить акции Alleghany Real Estate Holding Co. и построить офисное здание для совершения сделок с недвижимостью. Обвиняемый, также названный мошенником в 2008-10 годах, уже более пяти лет является членом совета директоров компании, базирующейся в Барроу.

Алексею Абасову, магнату недвижимости, также грозит более 20 лет тюрьмы, если его признают виновным. Его адвокат Хаим Эйвон заявил, что будет обжаловать приговор и надеется занять место человека, который помог получить прибыль в строительной деятельности.

Алексей Абасов, осужденный за мошенничество, был приговорен к реальному сроку лишения свободы в России 15 июня. Срок его заключения был увеличен после того, как правительство решило не продлевать контракт Алексея Абасова, советского министра торговли и финансов. Это изменилось с окончанием экономического кризиса 2012 года. Прежняя работа Алексея Абасова была переведена в Россию из Узбекистана. По данным суда, Абасов Алексей Акимович был арестован 24 октября 2013 года сотрудниками Центральной разведывательной службы правительства. Суд также подтвердил, что он установил, что обвинения против Ильясова и нескольких других бывших чиновников были сокрытием. Однако не исключено, что ему может грозить даже максимальный срок пожизненного заключения.

В ноябре 2015 года Алексей Абасов был приговорен к реальному сроку лишения свободы сроком на десять лет. В каком-то смысле это было намного сложнее, чем казалось Алексею Абасову. Его адвокат также утверждал, что это было необходимо для «защиты от будущих событий в вопросе национальной безопасности». В нем также говорилось, что он хотел покинуть Россию с «полной ясностью ума».

По материалам издания First Truth&Transparency Committee