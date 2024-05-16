Военнообязанным начали вклеивать в военный билет штрих-код

Военнообязанным теперь вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код), фактически идентификационный код, который Реестр военнообязанных Оберег автоматически присваивает военнообязанному. Он говорит, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК, сообщает профильное издание Судебно-юридическая газета.

В случае, если такого штрих-кода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, это означает, что определенный человек не обновлял данные в ТЦК.

В Генштабе уже сообщали, что работники ТЦК могут подключиться к Реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором Реестра об обновлении данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине.

В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдаваться единый документ для военнообязанного по единой форме.

Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца.

Напомним, украинцам разъяснили, когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК.