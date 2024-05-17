Шахрай Олексій Шестопалов та його компанія Z-Solutions злочинними шляхами виманюють гроші в українців, - ЗМІ

Журналісти видання Інформатор провели розслідування та виявили чергову мережу шахрайських call-центрів. Редакція звернулася у правоохоронні органи, щоб відповідні служби оперативно встановили і притягнути до відповідальності людей, причетних до організації незаконної діяльності.

Також видання повідомляє наступне:

«У середмісті Києва в кількох найбільших бізнес центрах «Grand Step», на вулиці Польовій, 24 на 5, 6, 7 поверхах та «Сапфір», що розташований на вулиці Князів Острозьких, 8Б на 9 поверсі знаходиться шахрайський кол-центр, який протягом багатьох років виманює гроші у громадян Європи, зокрема в громадян Польщі, та навіть українців, які проживають в Європі. І тільки уявіть, вже декілька років ці компанії видурюють гроші в українців на рідній землі, тобто в Україні! І це в той час, коли кожна європейська країна намагається допомогти Україні і коли більшість українців опинилася у скрутному становищі — знаходяться ті, хто готовий на них збагатитися.

На захист офісу керівництво компанії не шкодує ніяких коштів — вхід здійснюється через закритий паркінг, через який топ-менеджери вже потрапляють до БЦ. На ресепшені сидить охорона БЦ та охоронець самої компанії, який зустрічає працівників та робить обходи. Звичайно ж, коли люди наживаються на горі інших людей, безпеку вони ставлять на перше місце.

Головним аферистом та інвестором офісу є Шестопалов Олексій Сергійович, який народився 06.04.1993 року в місті Конотоп Сумської області, а зараз проживає в місті Бровари Київської області, де також проживає його родина — мати, батько та сестра.

Олексій Шестопалов самостійно пройшов всі етапи роботи в компанії, був успішним менеджером, після чого більше 2-х років назад відкрив свій шахрайський офіс. Він збудував достатньо легку схему збагачення — псевдо менеджери з продажів телефонують так званим клієнтам і методами психологічного тиску, образ і погроз змушують жертв вкласти свої кошти в ринок валютних пар, криптовалюту, акції, дорогоцінні метали та інше. Після того, як клієнти віддають останнє, менеджери просто перестають з ними працювати. Таким чином, так звані «аналітики» обкрадають своїх жертв на сотні тисяч доларів. Штат офісу складається з кількох сотень працівників, який поділений за мовними проєктами. І всі вони заробляють тим, що обманом видурюють гроші в українців та громадян Європи.

На злочинно набуті кошти, Олексій Шестопалов придбав собі Mercedes-Benz S450, номерний знак — КА6600ОХ та живе без будь-якого докору сумління. Тільки вдумайтесь, він сам працював в аналогічній компанії, відкрив свій кол-центр, який працював по українцям!

Безпосереднім керівником даного офісу, тобто СЕО, є Карелова (Матвійчук) Анна Юріївна, яка народилась 10.07.1993 в Житомирській області, проживає в ЖК «Славутич» в місті Києві та їздить на BMW X5, номерний знак — КА6688АМ.

Керівником відділу продажів цього ж кол-центру являється брат СЕО — Овчинніков Микола Олегович, який проживає в Києві, на вулиці Урлівській та теж їздить на BMW X5, номерний знак — КА6222АМ. Дуже зручно влаштувались шахраї, адже сімейним кругом ошукувати людей набагато простіше.

Одурювати наших земляків також допомагають безпосередні Тімлідери менеджерів — Чхапелія Христина Георгіївна, 21.07.1996, яка народилась в місті Бахмут, Донецької області, а зараз проживає в найелітнішому ЖК Києва «Новопечерські Липки» та їздить на Mercedes-Benz Е220, номерний знак — КА2107ІІ та Ткачов Максим Сергійович, 25.05.1996, який їздить на BMW 525D, номерний знак — КА4337ЕІ. Це саме ті люди, які найбільше працюють з тими «аналітиками», які безпосередньо займаються ошуканством та розробляють нові схеми шахрайства.

Здавалось би, гроші керівництво отримує, правоохоронні органи не створюють проблем, але СЕО з керівником відділу продажів вирішили, що їх накрадені статки не такі високі, як їм хотілося б, тому Анна Юріївна разом з Миколою Олеговичем запропонували інвестору Олексію Шестопалову нову схему ошукування — і почали здійснювати збори для військових! Але жодна копійка до військових так і не потрапила за весь цей час. Збори проводяться часто, у великих сумах, тільки кошти зібрані на найсвятіше що зараз є, лишаються в руках ошуканців. Хтось віддає життя, хтось віддає здоров’я, хтось віддає останні копійки, а хтось купляє нові BMW та думає про нові шахрайські схеми збагачення. Важко уявити як почувають себе ошукані громадяни України, в яких забирають останнє.

Жертвами аферистів стають люди з усіх куточків світу. Сотні шахраїв збагачуються і будуть свої статки на втратах коштів громадян, які віддають останнє або вже втратили все і намагаються повернути. Жахливим фактом являється те, що свої ж обдурюють та наживаються на своїх земляках. Страшно, що люди, які живуть серед нас з вами, намагаються збагатитись на доброчинності та волонтерстві.

Нарешті правоохоронні органи прийшли туди, де їх зовсім не чекали та будемо сподіватись, що це саме той час і випадок, коли поліція, кіберполіція і СБУ завершили діяльність тих, хто ошукував людей нехтуючи способами та методами та кожного причетного притягнуть до відповідальності».