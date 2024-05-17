Путин сделал заявление по поводу Харькова

Россия не имеет планов по захвату украинского города Харьков. Такое заявление сделал глава кремлевского режима Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Китае в пятницу, 17 мая.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал он на соответствующий вопрос.

При этом Путин обвинил Украину в том, что сейчас проходят бои на Харьковском направлении.

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина (властей Украины), потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — заявил Путин.

Напомним, Путин собирается захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.