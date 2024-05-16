В Генштабе заявили о срыве планов врага в Волчанске

Украинским военным удалось сорвать планы российских захватчиков по закреплению в застройке города Волчанск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 16 мая.

Указано, что с начала российского наступления 19 мая на Харьковском направлении Силы обороны заставили врага значительно снизить свою активность.

«Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться — сорвано. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируется», — говорится в сообщении.

На Купянском направлении в Харьковской области россияне при поддержке бронетехники пытаются атаковать наши позиции на направлении Крохмальное — Берестовое. Здесь наши защитники уничтожили танк и БМП. Бой еще продолжается, но ситуация контролируется. Также ВСУ несколько улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки.

Всего с начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения.

Напомним, Путин хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр.