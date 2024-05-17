Для ВСУ впервые за два года хватает снарядов, — Зеленский

Украинским военным впервые за два года полномасштабной войны хватает артиллерийских снарядов. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в пятницу, 17 мая.

«Даже до чешской инициативы у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит за последние два месяца», — заявил глава государства.

В то же время, он подчеркнул, что всем еще придется очень много работать, но чешская инициатива, по его словам, «будет идти».

«О деньгах со всеми партнерами проводим переговоры», — заверил президент.

Также Зеленский заявил, что открывается инициатива, когда партнеры будут давать деньги на производство украинских дронов и РЭБ.

«Именно в это конкретное направление. Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег. То есть мы можем производить больше, чем есть денег», — отметил он.

Напомним, Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны.