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Новости > Путин собрался с визитом к Ким Чен Ыну

Путин собрался с визитом к Ким Чен Ыну

Агата Кловская
18.06.24 12:16
139
Путин собрался с визитом к Ким Чен Ыну

Российский президент Владимир Путин собрался посетить КНДР. Это усугубляет беспокойство по поводу роста военного сотрудничества между двумя государствами. Об этом сообщает The Washington Post.

В Кремле сообщили, что Путин посетит Северную Корею 18-19 июля. Журналисты уверены, что Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын воспользуются моментом, чтобы еще раз пообещать друг другу оказывать всестороннюю поддержку.

«Последний раз Путин посещал Северную Корею 24 года назад, когда страной руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера», — пишет издание.

При этом WP считает, что хотя за последние годы два диктатора сблизились, их шаги являются результатом краткосрочной потребности друг в друге из-за удобства, а не формального, крепкого союза, особенно с учетом их сложной двусторонней истории.

Профессор корееведения в университете Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что между двумя странами слишком большое взаимное недоверие, а нынешнее улучшение их отношений обусловлено ситуативными обстоятельствами.

Стоит напомнить, что Белый дом не раз обвинял Северную Корею в отправке в Россию оборудования и боеприпасов для того, чтобы их использовали во время войны против Украины.

Журналисты уточняют, что у Северной Кореи большой запас устаревших артиллерийских снарядов и ракет, которые будут совместимы с советскими и российскими системами вооружения.

Также РФ нуждается в рабочей силе, которую может предоставить Северная Корея. Кремль уже давно использует северокорейских рабочих как дешевый и надежный источник рабочей силы. По состоянию на прошлый год считалось, что тысячи северокорейцев все еще находятся в России, несмотря на санкции ООН.

Напомним, Ким Чен Ын заявил, что Путин ведет «священную борьбу».

Тэги: Владимир Путин, Ким Чен Ын

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