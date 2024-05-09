Дроны атаковали НПЗ в российском Башкортостане

В России беспилотники совершили очередную атаку на один из нефтеперерабатывающих заводов. Под ударом оказалось предприятие в Башкортостане. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в четверг, 9 мая.

По его словам, атака была осуществлена на объекты ООО Газпром нефтехим Салават.

«Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салават, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия Газпром нефтехим Салават», — написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник утверждает, что сейчас предприятие работает в штатном режиме. При этом на месте находятся экстренные службы и руководители силовых ведомств.

Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что на заводе Салаватнефтеоргсинтез изначально был слышен характерный звук пролета беспилотника, после чего раздался взрыв. Предварительно, повреждена одна из установок каталитического крекинга на территории предприятия.

Напомним, в России после налета неизвестных беспилотников подгорела очередная нефтебаза.